Kağıthane’de korkutan kaza

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayarak kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metreden 2 binanın arasına düştü. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kağıthane’de kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metreden iki binanın arasına düştü. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kağıthane’de kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metreden iki binanın arasına düştü. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada 1 kişi yaralandı.

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