ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 22:22

Kahraman şoför faciayı önledi

Tokat’ta freni tutmayan kamyonu şehir merkezinde kimseye zarar vermeden durmayı başaran şoförün yaşadığı şok kameralara yansıdı.

Kahraman şoför faciayı önledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tokat’ta freni tutmayan kamyonu şehir merkezinde kimseye zarar vermeden durmayı başaran şoförün yaşadığı şok kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel beldesinden kamyona şeker pancarı yükleyerek Turhal Şeker Farikasına götürmek üzere yola çıkan Samet Yıldırım (28) idaresindeki 38 BJ 429 plakalı kamyon Kızıleniş mevkinde yokuş aşağı inerken frenleri boşaldı. Polis noktasından hızla geçen kamyonu fark eden polis ekipleri telsizden anons ederek meslektaşlarını uyardı. Polis ekipleri harekete geçerek önlem almaya hazırlanırken, hızla şehir merkezine ilerleyen kamyon korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çiçek Petrol kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin yanından geçtikten sonra İl Jandarma Komutanlığı lojmanları önünde durabilen kamyondan dumanlar yükselmeye başladı. Olayın heyecanı ile şoka giren kamyon şoförünü polis ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, bir vatandaş yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Frenin tutmadığını, aracı vitese de geçiremediğini belirten Yıldırım, basın mensuplarının kamyonu nasıl durdurdunuz sorusuna, “Bilmiyorum Allah yardım etti. Fren boşaldı bitti, imdadı indirdim yine durmadı. Gaza basarak havayı doldurmaya çalıştım. Yarım hava ile durdurabildim. Rampa aşağı inerken bariyerlere vurdum, kırmızı ışıkta araçlar durmuştu şarampolden girdim çıktım” diye konuştu.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri balataları kızarak duman çıkan kamyonun lastiklerini yanma ihtimaline karşı kontrol etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku