Kahramankazan’da fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı işçiler hastanelere sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kimyasal atıkların dönüştürüldüğü bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kimyasal atıkların dönüştürüldüğü bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.