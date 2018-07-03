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03 Temmuz 2018 Salı 16:57

Kahramankazan’da fabrika yangını

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kimyasal atıkların dönüştürüldüğü bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

Kahramankazan'da fabrika yangını
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kimyasal atıkların dönüştürüldüğü bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı işçiler hastanelere sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.
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