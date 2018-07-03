Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kimyasal atıkların dönüştürüldüğü bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı işçiler hastanelere sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.
Kahramankazan’da fabrika yangını
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kimyasal atıkların dönüştürüldüğü bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.