Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Öte yandan, Şehit Ahmet İmalı’nın, geçtiğimiz yıl Diyarbakır’da terör örgütleri tarafından yapılan mayınlı saldırıda şehit düşen Erkan İmalı’nın kuzeni olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile diğer ilgililer katıldı.

Törende, şehidin annesi Ayşe İmalı ve babası Mehmet İmalı metanetini korurken, kardeşleri ve akrabaları ayakta durmakta güçlük çekti.

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