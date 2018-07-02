ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:55

Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26) dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş şehidini uğurladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26) dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı asker Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), 12 Haziran’da GATA’ya sevk edildi. İmalı, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şehit İmalı için Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende, şehidin annesi Ayşe İmalı ve babası Mehmet İmalı metanetini korurken, kardeşleri ve akrabaları ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehit Ahmet İmalı’nın eşi Sultan İmalı, şehidin parksı ve şapkasıyla cenazenin başında ağıtlar yaktı.

Şehit Ahmet İmalı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan, Şehit Ahmet İmalı’nın, geçtiğimiz yıl Diyarbakır’da terör örgütleri tarafından yapılan mayınlı saldırıda şehit düşen Erkan İmalı’nın kuzeni olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku