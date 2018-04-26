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26 Nisan 2018 Perşembe 19:44

Kahramanmaraş’ta huzur uygulaması: 32 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen huzur operasyonlarında aranan 32 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta huzur uygulaması: 32 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen huzur operasyonlarında aranan 32 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü il genelinde huzur ve park uygulaması yaptı. İl genelinde yapılan uygulamaya 27 polis ekibi, 64 personelle katıldı. 39 adrese düzenlenen operasyonda hırsızlık, fuhşa teşvik etmek ve yaptırmak, yaralama, uyuşturucu ticareti, görevi yaptırmamak için direnme, borçlunun ödeme şartını ihlal, hakaret ve askeri kanuna muhalefet suçlarından aranan 25 kişi yakalandı.

Huzurlu Parklar Uygulaması’ kapsamında ise il genelinde, 65 ekip ve 200 personelin katılımıyla 77 parkta uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan park uygulamasında 818 kişi sorgulanırken, 12 umuma açık yer kontrol edildi. 82 araç kontrol edildi 3 araca 5 bin 362 lira ceza yazıldı. 1 araç trafikten men edilirken parklarda aranan 7 kişi yakalandı.
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