ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 17:31

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden önlendi.

Kahramanmaraş'ta orman yangını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden önlendi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Araplı mevkisindeki tarımsal alanda bulunan anızların yakılmasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 2 söndürme helikopteri, 20 arozöz, 1 dozer, bir iş makinesi ile birlikte çok sayıda ekip sevk edildi.

2 saat süren söndürme çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Kertmen, yangının 10 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında anız yangınlarının çevresel felaketlere yol açabileceğinin altını çizen Kertmen, vatandaşları özellikle ormanlık bölgelerde daha dikkatli olmaya davet etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku