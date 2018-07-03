Kahramanmaraş’ta orman yangını

Özellikle yaz aylarında anız yangınlarının çevresel felaketlere yol açabileceğinin altını çizen Kertmen, vatandaşları özellikle ormanlık bölgelerde daha dikkatli olmaya davet etti.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 2 söndürme helikopteri, 20 arozöz, 1 dozer, bir iş makinesi ile birlikte çok sayıda ekip sevk edildi.

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