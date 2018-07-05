Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta meydana gelen orman yangınında 30 dönümlük alan kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Süleymanlı Mahallesi Menzelet Barajı mevkiinde trafo patlamasından dolayı çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen orman yangınında 30 dönümlük alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Süleymanlı Mahallesi Menzelet Barajı mevkiinde trafo patlamasından dolayı çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda söndürülen orman yangınında 30 dönüm alan yanarak kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.