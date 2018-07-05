ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 22:57

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta meydana gelen orman yangınında 30 dönümlük alan kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Süleymanlı Mahallesi Menzelet Barajı mevkiinde trafo patlamasından dolayı çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine...

Kahramanmaraş'ta orman yangını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta meydana gelen orman yangınında 30 dönümlük alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Süleymanlı Mahallesi Menzelet Barajı mevkiinde trafo patlamasından dolayı çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda söndürülen orman yangınında 30 dönüm alan yanarak kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku