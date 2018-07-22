Kahramanmaraş’ta otelde yangın paniği

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir otelinin ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi’nde Afşin Terminali karşısında bulunan 3 yıldızlı bir otelin ikinci katındaki odada yangın çıktı....

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir otelinin ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi’nde Afşin Terminali karşısında bulunan 3 yıldızlı bir otelin ikinci katındaki odada yangın çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören otel çalışanları ve müşteriler polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek oteli boşalttı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına, odada bulunan televizyonun neden olduğu bildirildi.