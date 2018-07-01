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01 Temmuz 2018 Pazar 16:31

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Tanır Mahallesi istikametine gitmekte olan Sefer Dal (52) yönetimindeki 46 U 1434 plakalı otomobil ile çevre...

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Tanır Mahallesi istikametine gitmekte olan Sefer Dal (52) yönetimindeki 46 U 1434 plakalı otomobil ile çevre yolu kavşağına çıkan Mehmet Berk’in (22) kullandığı 46 E 9159 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Fatma Yıldırım (18), Hatice Yıldırım (16), Ömer Yıldırım (39), Bezat Dal (20), Sefer Dal (52), Mehmet Berk (22) ile Cuma Berk (3) yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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