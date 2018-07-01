Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Tanır Mahallesi istikametine gitmekte olan Sefer Dal (52) yönetimindeki 46 U 1434 plakalı otomobil ile çevre yolu kavşağına çıkan Mehmet Berk’in (22) kullandığı 46 E 9159 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Fatma Yıldırım (18), Hatice Yıldırım (16), Ömer Yıldırım (39), Bezat Dal (20), Sefer Dal (52), Mehmet Berk (22) ile Cuma Berk (3) yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Tanır Mahallesi istikametine gitmekte olan Sefer Dal (52) yönetimindeki 46 U 1434 plakalı otomobil ile çevre...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.