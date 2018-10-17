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17 Ekim 2018 Çarşamba 08:45

Kahramanmaraş’ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Göksun ilçesinin Mehmet Bet Mahallesi mevkisi Kahramanmaraş-Kayseri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den Kahramanmaraş’a gelen Çetiner Çetin’in (34) kullandığı 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Olay yerinde çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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