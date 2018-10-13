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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:17

Kahramanmaraş’taki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kahramanmaraş’ta kırmızı ışık ihlali yapan kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'taki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Kahramanmaraş’ta kırmızı ışık ihlali yapan kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’tan Gaziantep istikametine seyir halinde olan Erdal A. (22) yönetimindeki 27 AL 466 plakalı kamyon, kırmızı ışık ihlali yapması sonucu Ali Ataman idaresindeki 02 DZ 222 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Günay Ataman (14) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ali Ataman ile Gamze, Zeliha, Sevda, İbrahim ve Emine Ataman yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine ve Sevda Ataman’ın sağlık durumları ciddiyetini korurken, Gamze Ataman (16) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Erdal A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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