Kahramanmaraş’taki kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişiden 5’i ile yaralanan 24 kişiden 23’ünün kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında Göksun ilçesi Mehmet Bet Mahallesi mevkisi Kahramanmaraş-Kayseri yakınlarında meydana gelen kazada, Kayseri’den Kahramanmaraş’a gelen Çetiner Çetin’in (34) kullandığı 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden Sami Demir, Selahattin Turan, Ahmet Karakuş, Hüseyin Hint ve Songül Uysal’ın kimlikleri belirlendi. Ölenlerden 2 kişinin, yaralılardan ise 1 kişinin henüz kimliği tespit edilemedi. Çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların isimleri ise şöyle:

"Mahmut El Dubruz, Ambar Cünet, Hacı Mustafa Dilli, Nazım Kurt, Emine Kurt, Yusuf Yılmaz, Rıdvan Şen, Mustafa Koca, Mesut Elmas, Muzaffer Turol, Abdulhakim Alahmet, Aybüke Bayraktar, Mahmut Anılmuroğlu, Nezih Turan, Emre Hancı, Murat Doğan, Musa Akkuş, Kureyş Yıldırım, Tuba Özdemir, Elif Hint, Talha Tokmak, Obeyit El Mahmud Huss ve Tunahan Yüksel."