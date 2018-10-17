ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:16

Kahramanmaraş’taki kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişiden 5’i ile yaralanan 24 kişiden 23’ünün kimlikleri belirlendi.

Kahramanmaraş'taki kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişiden 5’i ile yaralanan 24 kişiden 23’ünün kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında Göksun ilçesi Mehmet Bet Mahallesi mevkisi Kahramanmaraş-Kayseri yakınlarında meydana gelen kazada, Kayseri’den Kahramanmaraş’a gelen Çetiner Çetin’in (34) kullandığı 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden Sami Demir, Selahattin Turan, Ahmet Karakuş, Hüseyin Hint ve Songül Uysal’ın kimlikleri belirlendi. Ölenlerden 2 kişinin, yaralılardan ise 1 kişinin henüz kimliği tespit edilemedi. Çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların isimleri ise şöyle:

"Mahmut El Dubruz, Ambar Cünet, Hacı Mustafa Dilli, Nazım Kurt, Emine Kurt, Yusuf Yılmaz, Rıdvan Şen, Mustafa Koca, Mesut Elmas, Muzaffer Turol, Abdulhakim Alahmet, Aybüke Bayraktar, Mahmut Anılmuroğlu, Nezih Turan, Emre Hancı, Murat Doğan, Musa Akkuş, Kureyş Yıldırım, Tuba Özdemir, Elif Hint, Talha Tokmak, Obeyit El Mahmud Huss ve Tunahan Yüksel."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku