Kahramanmaraş’taki kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı.Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyon şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kamyonun...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyon şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kamyonun yan yatmasıyla birlikte seyir hainde olan 10 araç Narlı Otoban girişinde birbirine girdi. Kazada isimi belirlenemeyen 30-35 yaşlarındaki bir erkek şahıs olay yerinde, Halil Çelik ise kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan İsmail Çelik, Mehmet Taş, Yasin Bulu, Osman Burak Çelik (2), Veysel Çelik, Hansi Çelik, Kamile Baysal Çelik, Abuzer Şimşek ile isimleri belirlenemeyen diğer yaralılar Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yer alan hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların çekicilerle kaldırılmasıyla tek yönlü trafiğe açıldı. Kazaya karşılan araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.