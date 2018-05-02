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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:06

Kahve kutularından kaçak sigara çıktı

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kahve kutularında bin 300 paket kaçak sigara ve 8 bin adet makaron ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde tütün satışı yapan bir iş yerine yönelik polis tarafından gerçekleştirilen...

Kahve kutularından kaçak sigara çıktı
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Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kahve kutularında bin 300 paket kaçak sigara ve 8 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde tütün satışı yapan bir iş yerine yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kahve kutularının arasına gizlenmiş halde bin 300 paket kaçak sigara ve 8 bin adet makaron ele geçirildi. Aramalarda bulunan 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 1 adet av tüfeğe el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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