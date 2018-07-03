Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları mahkemeye sevk edildi

Bursa’da dün akşam palayla kahvedeki vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaralayan Suriyeli zanlılardan biri tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Dün akşam Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde...

Bursa’da dün akşam palayla kahvedeki vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaralayan Suriyeli zanlılardan biri tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dün akşam Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kıraathaneyi basarak 3 kişiyi palayla yaralayan Suriyeliler mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece “kasten adam yaralama” suçundan E.W. ve W.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, elinde pala ile etrafa saldıran S.B. ise tutuklandı.