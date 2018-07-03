Bursa’da dün akşam palayla kahvedeki vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaralayan Suriyeli zanlılardan biri tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Dün akşam Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kıraathaneyi basarak 3 kişiyi palayla yaralayan Suriyeliler mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece “kasten adam yaralama” suçundan E.W. ve W.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, elinde pala ile etrafa saldıran S.B. ise tutuklandı.
Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları mahkemeye sevk edildi
Bursa’da dün akşam palayla kahvedeki vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaralayan Suriyeli zanlılardan biri tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Dün akşam Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde...