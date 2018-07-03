ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 22:57

Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları mahkemeye sevk edildi

Bursa’da dün akşam palayla kahvedeki vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaralayan Suriyeli zanlılardan biri tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Dün akşam Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde...

Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları mahkemeye sevk edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’da dün akşam palayla kahvedeki vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaralayan Suriyeli zanlılardan biri tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dün akşam Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kıraathaneyi basarak 3 kişiyi palayla yaralayan Suriyeliler mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece “kasten adam yaralama” suçundan E.W. ve W.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, elinde pala ile etrafa saldıran S.B. ise tutuklandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku