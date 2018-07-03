ASAYİŞ:
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03 Temmuz 2018 Salı 20:03

Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları yakalandı

Bursa’da dün akşam saatlerinde palayla kahvedeki vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaralayan zanlılar yakalandı.Olay dün akşam saatlerinde Osmangazi’ye bağlı İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

Kahvedeki palalı dehşetin zanlıları yakalandı
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Bursa’da dün akşam saatlerinde palayla kahvedeki vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaralayan zanlılar yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde Osmangazi’ye bağlı İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli ile U.G, E.K, A.Ç, G.U, İ.G, A.D, M.Y.H, A.A. ve F.F. arasında kavga çıktı. Kavga giderek büyüdü. Suriyeliler 3 kişiyi palayla yaraladı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. 3 kişiyi yaralayan zanlılar olay yerinden kaçarken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şahısların kimlik bilgilerine ulaşıldı. Olayın failleri oldukları tespit edilen firari S.B, E.W. ve W.A. yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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