ASAYİŞ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:01

Kahvehanede unuttuğu 40 bin lirasını çaldırdı

Kastamonu’da bankadan çektiği 40 bin liralık krediyle kahvehaneye giden bir kişi, çektiği krediyi unutup dışarı çıkınca parası çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla hırsızlar yakalanırken, şahsa parası da iade edildi.

Kahvehanede unuttuğu 40 bin lirasını çaldırdı
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Kastamonu’da bankadan çektiği 40 bin liralık krediyle kahvehaneye giden bir kişi, çektiği krediyi unutup dışarı çıkınca parası çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla hırsızlar yakalanırken, şahsa parası da iade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da ikamet eden Ş.İ., bir bankaya giderek 40 bin liralık kredi müracaatında bulundu. Kredisi onaylanan Ş.İ., bankaya giderek 40 bin liralık kredisini aldı. Bu parayla bir kıraathaneye giden Ş.İ., bir süre kahvehanede oyun oynadıktan sonra eve gitmek üzere kıraathaneden ayrıldı. Bu esnada parayı kahvehanede unutan Ş.İ, geri döndüğünde paranın bıraktığı yerde olmadığını gördü. Bunun üzerine Ş.İ., karakola giderek şikayette bulundu. Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kıraathanenin güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık ifadelerinden yola çıkarak kahvehaneden parayı çalan şahısların kimliklerini tespit etti. Şahısların ikametlerine baskın yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birlikte olduğu düşünülen M.T., M.Y., S.T. ve R.Y.’yi gözaltına aldı. Ayrıca evde yapılan aramada para ele geçirilerek Ş.İ.’ye geri iade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., M.Y., S.T. ve R.Y., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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