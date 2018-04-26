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26 Nisan 2018 Perşembe 14:18

Kaldirik toplarken kaybolan çift bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Odayeri yaylasında kaldirik otu toplamak için ormanlık alana giden çift kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri çifti 4 saat sonra bulabildi.

Kaldirik toplarken kaybolan çift bulundu
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DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Odayeri yaylasında kaldirik otu toplamak için ormanlık alana giden çift kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri çifti 4 saat sonra bulabildi.

Düzce’nin Beyköy beldesi Odayeri yaylasına kaldirik otu toplamak için traktörleri ile çıkmak isteyen Mahir C. ile eşi Ergül C. yolu şaşırınca kayboldular ve ardından traktörleri çamura saplandı. Traktörü çıkaramayan çift durumu jandarma ekiplerine bildirmek için traktörlerinin yanından ayrılınca kayboldular. Jandarma ve AFAD ekipleri dört koldan yaptıkları aramada çifti 4 saat sonra buldular. Genç çiftin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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