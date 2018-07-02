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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:19

Kaliforniya orman yangınlarıyla boğuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Yolo County’de orman yangınları nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaliforniya orman yangınlarıyla boğuşuyor
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Yolo County’de orman yangınları nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kuzey Californiya’da hafta sonu hızlı bir şekilde şiddetini arttıran orman yangınları nedeniyle yerleşim yerlerinde tahliyeler başlarken, binlerce hektarlık alan tahrip oldu. Californiya Orman ve Yangın Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, Yolo ilçesinde bazı kırsal bölgede yaşayanlara evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki San Francisco şehrinde alevler nedeniyle gökyüzü turuncu renkle kaplanırken, evlerin camları ve otomobillerin üzerini küller kapladı.

Yangını söndürme çalışmalarına 9 binden fazla itfaiye eri ile 100 helikopterin müdahale ettiği belirtildi.
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