ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 22:48

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Balıkesir’de görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki polis memuru, hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’de görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki polis memuru, hayatını kaybetti.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Ekipler Amirliğinde yunus timinde görev yapan Adnan Erdoğan isimli polis memuru, görev esnasında kalp krizi geçirdi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde yoğum bakıma alınan polis memuru yaşam mücadelesini kaybetti. Bir kız ve bir erkek çocuk babası olan Adnan Erdoğan için yarın Yıldırım Ekipler Amirliğinde resmi tören yapılacak ve ardından cenazesi, Bozen köyünde öğle namazı sonrası defnedilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku