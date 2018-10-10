Kalp krizi geçiren yolcusunu kaldırımda ölüme terk ettiği iddiası

Adıyaman’da, kalp krizi geçirmesinden dolayı 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan ve taburcu olduktan sonra köyüne gitmek için bindiği minibüste yine kriz geçiren adamı, minibüs sürücüsü iddiaya göre hastaneye götürmek yerine minibüsten indirerek kaldırımında ölüme terk etti.

Adıyaman’da, kalp krizi geçirmesinden dolayı 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan ve taburcu olduktan sonra köyüne gitmek için bindiği minibüste yine kriz geçiren adamı, minibüs sürücüsü iddiaya göre hastaneye götürmek yerine minibüsten indirerek kaldırımında ölüme terk etti.

İddiaya göre, yaklaşık 15 gün önce kalp krizi geçiren Eşref Polat (53), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı yoğun bakım ünitesine alındı. 15 Gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Polat, iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edildi. Hastaneden çıkarak Gölbaşı ilçesine bağlı Akçabel köyüne gitmek isteyen Polat burada köy minibüsüne bindi. Polat, bindiği minibüsün Eski 82. Yıl Devlet Hastanesi yakınlarından geçtiği esnada yine kalp krizi geçirdi. Eşinin kalp krizi geçirdiğini fark eden Hatice Polat durumu sürücüye anlatarak kendilerini hastaneye götürmesini istedi. İstenilen yardım karşısında iddiaya göre minibüs sürücüsü, kendisini yolda bekleyen yolcularının olduğunu, böyle bir şey yapamayacağını belirterek kalp krizi geçiren Eşref Polat ile eşi Hatice Polat’ı minibüsten indirdi. Minibüsten indirilen Eşref Polat yol üzerinde bulunan kaldırımda hareketsiz bir şekilde yatarken, minibüs sürücüsüne kızarak Polat ile beraber minibüsten inen diğer yolcular da durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi sağlık ekipleri, Polat’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan ve bir süre sonra kendisine gelen Eşref Polat, kendisini ölüme terk eden minibüs sürücüsünden şikayetçi olacağını belirtti. Eşref Polat ve eşi Hatice Polat, daha sonra hastaneden ayrılarak köylerine gitmek üzere otogara gitti.