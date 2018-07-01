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01 Temmuz 2018 Pazar 20:15

Kalp krizi nöbetinde yakaladı

Düzce’de itfaiyeci nöbeti esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli olan ve Pazar nöbetini tutmak için görevine gelen 44 yaşındaki Kamil Yıldırım,...

Kalp krizi nöbetinde yakaladı
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Düzce’de itfaiyeci nöbeti esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli olan ve Pazar nöbetini tutmak için görevine gelen 44 yaşındaki Kamil Yıldırım, kalp krizi geçirdi. Yıldırım’ın fenalaştığını gören, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kamil Yıldırım kurtarılamadı.

15 yıllık itfaiyeci olan ve 3 çocuk babası Kamil Yıldırım için, yarın Düzce İtfaiye Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek.
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