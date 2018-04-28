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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:21

Kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndü

Adana’da sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 20 dakika yaşam savaşı veren çocuk, CANKUR ekipleri tarafından kalp masajı ve suni teneffüs yapılarak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesindeki...

Kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndü
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Adana’da sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 20 dakika yaşam savaşı veren çocuk, CANKUR ekipleri tarafından kalp masajı ve suni teneffüs yapılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesindeki Koza Mahallesi’nde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalında serinlemek için yüzünü yıkamak isteyen Suriye uyruklu Enes Bekkur (15), kanala düştü.

Sudaki çocuğun çırpınışlarını gören vatandaşlar kanala atlayarak çocuğu sudan çıkarttı. Çocuğun çok su yuttuğu için bilincinin kapalı olduğu görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri 20 dakikadır yaşam mücadelesi veren çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Enes Bekkur’un yakını olduğunu belirten vatandaş, sulama kanallarında her yıl çocukların hayatını kaybettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Enes Bekkur’un sulama kanalına düştüğünü, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören annesi ve yakınları sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdi.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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