Kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndü

Enes Bekkur’un yakını olduğunu belirten vatandaş, sulama kanallarında her yıl çocukların hayatını kaybettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri 20 dakikadır yaşam mücadelesi veren çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Sudaki çocuğun çırpınışlarını gören vatandaşlar kanala atlayarak çocuğu sudan çıkarttı. Çocuğun çok su yuttuğu için bilincinin kapalı olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesindeki Koza Mahallesi’nde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalında serinlemek için yüzünü yıkamak isteyen Suriye uyruklu Enes Bekkur (15), kanala düştü.

Adana’da sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 20 dakika yaşam savaşı veren çocuk, CANKUR ekipleri tarafından kalp masajı ve suni teneffüs yapılarak kurtarıldı.

Adana’da sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 20 dakika yaşam savaşı veren çocuk, CANKUR ekipleri tarafından kalp masajı ve suni teneffüs yapılarak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesindeki...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.