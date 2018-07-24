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24 Temmuz 2018 Salı 18:12

Kalp rahatsızlığı geçiren genç kurtarıldı

Kırıkkale’de kalp rahatsızlığından dolayı bayılan gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi’nde Menderes Caddesi’ndeki ikamet ettiği evinden dışarı çıkmak isteyen 23 yaşındaki...

Kalp rahatsızlığı geçiren genç kurtarıldı
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Kırıkkale’de kalp rahatsızlığından dolayı bayılan gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi’nde Menderes Caddesi’ndeki ikamet ettiği evinden dışarı çıkmak isteyen 23 yaşındaki Kadir Doğan, fenalaşarak apartmanın merdivenlerden yuvarlandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar bayılan genci su ile ayıltmaya çalıştı. Daha sonra 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Doğan’ın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
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