Kalpazanlar hayvan pazarlarına dadandı

Sivas’ta sahte para ile büyükbaş hayvan satın almak isteyen kalpazanlar yakalandı.Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesi hayvan pazarında sahte...

Sivas’ta sahte para ile büyükbaş hayvan satın almak isteyen kalpazanlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesi hayvan pazarında sahte para ile büyükbaş hayvan satın almak isteyen şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda Kahramanmaraş’tan hayvan pazarına gelip sahte para ile hayvan almak isteyen 4 şüpheli, 34 bin 500 TL değerinde 690 adet 50 TL’lik sahte banknot ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin Kahramanmaraş’ta bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği ile 125 adet 9 mm çapında tabanca mühimmatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.