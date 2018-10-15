ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:12

Kalpazanlar hayvan pazarlarına dadandı

Sivas’ta sahte para ile büyükbaş hayvan satın almak isteyen kalpazanlar yakalandı.Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesi hayvan pazarında sahte...

Kalpazanlar hayvan pazarlarına dadandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sivas’ta sahte para ile büyükbaş hayvan satın almak isteyen kalpazanlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesi hayvan pazarında sahte para ile büyükbaş hayvan satın almak isteyen şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda Kahramanmaraş’tan hayvan pazarına gelip sahte para ile hayvan almak isteyen 4 şüpheli, 34 bin 500 TL değerinde 690 adet 50 TL’lik sahte banknot ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin Kahramanmaraş’ta bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği ile 125 adet 9 mm çapında tabanca mühimmatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku