Kamu kuruluşunda rüşvet operasyonu: Şube müdürü ile şirket yöneticileri gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kamu kuruluşunda görev yapan şube müdürü ile 4 şirket yöneticisi hakkında "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kamu kuruluşunda görev yapan şube müdürü ile 4 şirket yöneticisi hakkında "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, bir kamu kuruluşunda görevli Şube Müdürü Ü.K.E.’nin görevinde usulsüzlük yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla Ü.K.E.’yi takibe alan başsavcılık, şirket yöneticileri B.Ö., P.A., L.D. ve Ö.K.’nın isimlerine ulaştı. Başsavcılığın talimatıyla operasyon için düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şube müdürü ile 4 şirket yöneticisini gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.