ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:39

Kamyon traktöre çarptı: 1 yaralı

Denizli-Uşak karayolu İğdir rampasında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Uşak istikametinden Çivril yönüne giden Ramazan Çakır (37) idaresindeki 20 L 9633 plakalı römorklu traktöre, aynı yönde...

Kamyon traktöre çarptı: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizli-Uşak karayolu İğdir rampasında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Uşak istikametinden Çivril yönüne giden Ramazan Çakır (37) idaresindeki 20 L 9633 plakalı römorklu traktöre, aynı yönde ilerleyen Cemal Y. (25) idaresindeki 20 SD 106 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkun ön kısmı koparak kamyonun önünde sürüklenirken, traktör savrularak karşı şeride geçip takla attı. Traktörün üzerinden asfalt zemine düşen sürücü Ramazan Çakır yaralandı. Kamyon sürücüsü Cemal Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı. Trafik ve jandarma ekipleri yolu tek taraflı trafiğe kapatırken, trafik kontrollü olarak verildi. Kamyon sürücüsü Cemal Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku