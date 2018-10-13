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13 Ekim 2018 Cumartesi 18:39

Kamyon yüklü tır üst geçide çarptı

Ankara’da dorsesinde kamyon ve kamyonet taşıyan tır, Bağdat Caddesi’nden geçerken yaya üst geçidine çarptı. Kamyonetin yola devrildiği, kamyonun ise üst geçide takıldığı kazada şoför yaralandı.

Kamyon yüklü tır üst geçide çarptı
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Ankara’da dorsesinde kamyon ve kamyonet taşıyan tır, Bağdat Caddesi’nden geçerken yaya üst geçidine çarptı. Kamyonetin yola devrildiği, kamyonun ise üst geçide takıldığı kazada şoför yaralandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Dorsesinde kamyon ve kamyonet taşıyan Metin Akpınar yönetimindeki 06 TG 450 plakalı tır, yaya üst geçidinin altından geçmek isterken 4.50 metrelik yükseklik sınırına takıldı. Kamyonun üst geçide takılmasıyla dorsenin en arkasındaki kamyonet yola devrildi, şoför ise yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle uzun araç trafiği oluşurken, trafik araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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