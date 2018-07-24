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24 Temmuz 2018 Salı 20:20

Kamyonet emniyet şeridindeki araca ve jandarma aracına çarptı: 4 yaralı

SAKARYA (İHA) – TEM otoyolu Akyazı mevkiinde bir kamyonet, emniyet şeridinde park halinde olan kamyonete ve jandarma aracına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu üzerinde Sakarya’nın Akyazı ilçesi mevkiinde...

Kamyonet emniyet şeridindeki araca ve jandarma aracına çarptı: 4 yaralı
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SAKARYA (İHA) – TEM otoyolu Akyazı mevkiinde bir kamyonet, emniyet şeridinde park halinde olan kamyonete ve jandarma aracına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu üzerinde Sakarya’nın Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kemal Gümüşsoy, 46 F 2365 plakalı kamyoneti lastiği patlayınca emniyet şeridine çekti. Kamyonet sürücüsü Kemal Gümüşsoy, yoldan geçen bir jandarma devriye aracını yardım istemek için durdurdu. Bu sırada aynı istikamette gitmekte olan Namık Kemal İlbars idaresindeki 35 KF 0630 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran kamyonet ile jandarma aracına çarptı. Kazada çalışmak için Bursa’ya giden ve kamyonette bulunan Nazar Karakoyun, Naza Gümüşsoy, Burcu Gümüşsoy ve Burçin Gümüşsoy yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Sakarya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçta bulunan bir kişi ise sürücülere isyan etti.
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