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11 Ekim 2018 Perşembe 13:27

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, motosikletle evine giderken kamyonetin çarpması neticesinde yaralanan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.İnegöl’den ikamet ettiği TOKİ konutlarındaki evine gitmekte olan 58 yaşındaki Erol Şenbuz idaresindeki...

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, motosikletle evine giderken kamyonetin çarpması neticesinde yaralanan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

İnegöl’den ikamet ettiği TOKİ konutlarındaki evine gitmekte olan 58 yaşındaki Erol Şenbuz idaresindeki motosiklet, Halil Eyüpoğlu yönetimindeki 16 MN 016 plakalı kamyonetle çarpıştı. Motosikletten düşen Erol Şenbuz yaralanırken, sağlık ekibinin kaza mahallinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki oğlundan birisini geçen yıl trafik kazasında kaybeden yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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