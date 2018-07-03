Kamyonet kaldırımdaki anne ve 2 çocuğuna çarptı

Çarpmanın etkisiyle çocuklar, kırılan marketin camından içeri savruldu. Kısa süreli şoka giren anne Ayşe Barut, yerden kalkıp yaralanan çocuklara baktı. Olay yerine çağırılan ambulansla anne ve çocukları, hastaneye kaldırılırken kaza anı saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Barış Caddesi’nde meydana geldi. Yunus Emre A. (19) yönetimindeki 01 AEF 82 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, market önünde oturan Ayşe Barut (32) ile çocukları Ali (12) ve Eyüp Barut’a (2) çarptı.

Adana’da kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında oturan anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralanırken, sürücü kamyonetini bırakıp kaçtı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında oturan anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralanırken, sürücü kamyonetini bırakıp kaçtı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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