Kamyonet yaşlı adama böyle çarptı

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu bölümde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsünden indiği duraktan yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Ahmet E., koşarak refüjü aştı. Yola inen yaşlı adama, Erdoğan İ.’nin kullandığı 46 KP 945 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen Ahmet E. yaralandı. Yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 acil servise ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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