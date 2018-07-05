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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:52

Kamyonet yaşlı adama böyle çarptı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda...

Kamyonet yaşlı adama böyle çarptı
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu bölümde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsünden indiği duraktan yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Ahmet E., koşarak refüjü aştı. Yola inen yaşlı adama, Erdoğan İ.’nin kullandığı 46 KP 945 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen Ahmet E. yaralandı. Yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 acil servise ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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