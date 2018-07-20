ASAYİŞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:09

Kamyonların akülerine dadanan hırsızlar, polisten kaçamadı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kamyonların akülerin çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakayı ele verdi.Olay, 7 Haziran’da Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müştekiler sabah...

Kamyonların akülerine dadanan hırsızlar, polisten kaçamadı
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kamyonların akülerin çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakayı ele verdi.

Olay, 7 Haziran’da Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müştekiler sabah uyandıklarında kamyonlarında akülerin olmadığını fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı incelemeler başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin E.D. (29) ve M.B. oldukları tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler İstanbul’un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde yakalanarak, Kocaeli’ye getirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden M.B. serbest bırakılırken, E.D., Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.
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