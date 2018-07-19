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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:42

Kamyonun çarptığı otomobil alt geçide düştü

Konya’da kamyonla çarpıştıktan sonra alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan Karapınar-Ereğli Yolu Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen...

Kamyonun çarptığı otomobil alt geçide düştü
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Konya’da kamyonla çarpıştıktan sonra alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan Karapınar-Ereğli Yolu Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedirler Kavşağı istikametinden Karaman Kavşağı istikametine seyir halinde olan Hamza A. idaresindeki 42 NG 933 plakalı kamyonla, kavşaktan Adliye istikametine seyir halinde olan Gürkan T. idaresindeki 42 DMS 18 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil demir korkulukları geçerek alt geçide düşüp ters dönerken, kamyon alt geçit korkuluklarına asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan otomobil sürücüsü Gürkan T. ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise alt geçitte trafiği kapatarak önlem aldı.

Vatandaşlar film izler gibi izledi

Öte yandan, kaza sonrası alt geçit korkuluklarına asılı kalan ve düşme tehlikesi olan kamyon çekici tarafından kurtarıldı. Daha sonra alt geçide düşüp ters dönen otomobil ise başka bir kurtarıcıyla caddeden kaldırıldı. Bütün bu çalışmaları alt geçit korkuluklarına dizilen vatandaşlar ise film izler gibi izledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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