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22 Temmuz 2018 Pazar 13:35

Kamyon’un otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kamyonun otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Akyazı ilçesi Ormanköy trafik ışıklarında meydana gelmişti. Mehmet T.’nin kullandığı kamyon, iddiaya göre trafik ışıklarında duran otomobile...

Kamyon'un otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kamyonun otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ormanköy trafik ışıklarında meydana gelmişti. Mehmet T.’nin kullandığı kamyon, iddiaya göre trafik ışıklarında duran otomobile arkadan çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobildeki 3 kişi çarpma sonrasında yaralanmış, araçta sıkışan yaralılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun otomobile çarpması ve altına alarak metrelerce sürüklemesi yer alıyor.
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