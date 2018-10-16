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16 Ekim 2018 Salı 16:37

Kamyonun plakasını tıraş köpüğüyle kapatan sürücü yakalandı

Şanlıurfa’da kullandığı kamyonun plakasını tıraş köpüğüyle kapatıp, otoyol gişelerinden kaçak geçmeye çalışan sürücü, jandarma tarafından yakalanarak aracı trafikten men edildi.

Kamyonun plakasını tıraş köpüğüyle kapatan sürücü yakalandı
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Şanlıurfa’da kullandığı kamyonun plakasını tıraş köpüğüyle kapatıp, otoyol gişelerinden kaçak geçmeye çalışan sürücü, jandarma tarafından yakalanarak aracı trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Alanlı gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, M.E.Ö.’nün kullandığı 27 RL 214 plakalı kamyonun kontrol noktasına yaklaşınca geri döndüğünü fark edince takibe aldı. Durdurulan kamyonun plakasının tıraş köpüğüyle kapatıldığı tespit edildi. Kamyon trafikten men edilirken, gözaltına alınan ve bin 807 lira para cezası uygulanan sürücü M.E.Ö.’nün, gişelerden kaçak geçmek için kamyonun plakasının tıraş köpüğüyle kapattığı belirlendi.
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