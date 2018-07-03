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03 Temmuz 2018 Salı 14:27

Kanada Başbakanından ‘taciz’ iddialarına yalanlama

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 18 yıl önce bir kadını ‘taciz’ ettiği iddialarını yalanladı.

Kanada Başbakanından ‘taciz' iddialarına yalanlama
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 18 yıl önce bir kadını ‘taciz’ ettiği iddialarını yalanladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun 18 yıl önce bir müzik festivalinde kadın gazeteciye elle sarkıntılık ettiği iddia edildi. Genç Başbakan hakkındaki iddiaları yalanlayarak, “O gün kötü bir şey olduğunu hatırlamıyorum” dedi. Olayın, Kanada Başbakanının 1998 yılında kardeşini çığ felaketinde kaybetmesinin ardından 2000 yılında çığ felaketinden korunmak için alınacak önlemlere para toplamak amacıyla düzenlenen etkinlikte yaşandığı ifade edildi. O dönem 28 yaşında bir öğretmen olan Kanada Başbakanının, ismi açıklanmayan bir kadına uygunsuz harekette bulunduğu aktarıldı.

Olay geçen ay bir blog yazarının o dönem Creston Valley Advance adlı yerel gazetede çıkan habere atıfta bulunmasıyla gündeme geldi. Haberde, Trudeau’nun kadının gazeteci olduğunu öğrendikten sonra, “Gazeteci olduğunu bilseydim ileri gitmezdim” diyerek özür dilediği iddia edildi.
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