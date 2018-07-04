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04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:12

Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi

Kanada’nın Quebec eyaletinde, aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısının 16’ya yükseldiği belirtildi.

Kanada'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
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Kanada’nın Quebec eyaletinde, aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısının 16’ya yükseldiği belirtildi.

Kanada devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, rekor sıcaklıklar nedeniyle Quebec eyaletinde ölü sayısının 16’e yükseldiği ifade edildi. Bölgedeki ambulans servislerinin hasta sınırını aştığı belirtilirken, yakın bölgelerden takviye ambulans çağrısı yapıldı. Yetkililer, 11 kişinin öldüğü Montreal ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Eastern Township kentlerinde yaşayanlara komşularının ve yakınlarının sağlık durumlarını kontrol etme çağırısı yaptı. Montreal’in Halk Sağlığı Departmanı’ndan yapılan açıklamada ise ölenlerin evlerinde klima bulunmadığı ifade edilirken bu evlerde sıcaklık derecesinin 30’lara ulaştığı belirtildi.
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