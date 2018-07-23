Kanada’da silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Kanada’nın Toronto şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda, saldırganla birlikte 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Toronto Polis Şefi Mark Saunders, saldırıda yaralanan kız çocuğunun durumunun ağır olduğunu ifade etti. Saunders, saldırının terör saldırısı olup olmadığının henüz bilinmediğini ve araştırmaların sürdüğünü, tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı.