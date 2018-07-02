Kandil’e gitme hazırlığındaki Suriyeli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör propagandası içeren paylaşımlar yaptığı ve PKK/KCK’ya katılmak amacıyla Kandil’e gitme arayışında olduğu tespit edilen Suriye uyruklu I.B.’yi, kent merkezinde kaldığı evde gözaltına aldı. Operasyonda şüphelinin evinde örgüte ait çok sayıda dijital materyal, doküman, gazete ele geçirildi.

Kırşehir’de terör örgütü PKK/KCK’ya katılmak için Kandil’e gitme hazırlığı yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kırşehir’de terör örgütü PKK/KCK’ya katılmak için Kandil’e gitme hazırlığı yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

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