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02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:48

’Kanlı viraj’ kana bulandı

Mersin’de çoğunluğu Suriyelilerden oluşan tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

'Kanlı viraj' kana bulandı
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Mersin’de çoğunluğu Suriyelilerden oluşan tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu 33 MN 180 plakalı minibüs, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy yolundaki ’kanlı viraj’ olarak bilinen bölgede kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ölenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Suriyeli tarım işçilerinin sabahın erken saatlerinde kiraz toplamak için Arslanköy’e gittikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.
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