Kanyonda kaybolan tur rehberinin yanındaki arkadaşları konuştu

Samsun’da Altınkaya Baraj Gölü’nde Şahinkaya Kanyonu’na atladıktan sonra sır olan tur rehberi gencin, suya serinlemek için girdiği öğrenildi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu’nda tur rehberi olarak görev yapan Selçuk Korkut, kanyonda tekneden suya atladıktan sonra kayıplara karıştı. Ekiplerin 4 gündür bölgede sürdürdüğü çalışmalara rağmen genç rehbere ait hiçbir ize rastlanılmadı. 4 gün önce tekneyle kanyona açılan Selçuk Korkut’un o anda yanında bulunan çalışma arkadaşları İHA muhabirine olayı anlattı.

"İntihar edecek olan insan üzerini çıkartıp suya atlamaz”

Olaya bizzat şahit olan Burcu Soylu, “Tur saati geldiğinde bana ’Tekneye yolcuların yanına geç’ dedi. Tekne çalıştıktan sonra yanıma geldi biraz konuştuk ve Selçuk teknenin alt katına indi. Daha sonra kanyonun çıkışına gittiğimizde suya bir baktım ve birinin yüzdüğünü gördüm. Ama Selçuk olup olmadığına emin olamadım. Suda gayet iyi şekilde yüzüyordu. Alt kata indiğimde zaten kıyafetlerini çıkarıp masanın üzerine bıraktığını gördüm. Saati ve kıyafetleri masanın üzerinde duruyordu. Bazı haberlerde ’Selçuk’un intihar ettiği’ yönünde yazılar çıktı. Bu kesinlikle doğru değildir. O intihar edecek bir insan değil. Hiçbir sorunu da yoktu. Zaten intihar edecek olan insan üzerini çıkartıp suya atlamaz” dedi.

"Arkadaşımız tamamen serinlemek için suya girdi”

Selçuk Korkut’un yanında olan diğer arkadaşı Esra Taş ise “Tekneye bindikten sonra bana çok sıcak olduğunu ve suya gireceğini söyledi. ’Geri dönüşte bana halat atarsınız, ona tutunurum’ dedi. Biz geri döndüğümüzde yoktu. Kesinlikle bir intihar olayı değildir. Arkadaşımız tamamen serinlemek için suya girdi” diye konuştu.

Öte yandan, Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK) kanyonda kaybolan gence ulaşmak için, kameralı tespit çalışmalarına başladı.