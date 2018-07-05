Kanyonet yayaya çarptı

Kaza, İznik-Orhangazi kara yolunda İstanbul Kapı mevkiinde meydana geldi. Eşi ile caddenin karşısına geçmek isteyen Yazel Fıçıcıoğlu’na karşı yönden gelmekte olan Lezgin Aka’nın kullandığı 16 H 6725 plakalı kamyonet çarptı. Başı kamyonetin camına çarpan Fıçıcıoğlu yaralandı. Ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alınırken, kamyonet sürücüsü Aka, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Kaza, İznik-Orhangazi kara yolunda İstanbul Kapı mevkiinde meydana geldi. Eşi ile caddenin karşısına geçmek isteyen Yazel Fıçıcıoğlu’na karşı yönden gelmekte olan Lezgin...

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