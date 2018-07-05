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05 Temmuz 2018 Perşembe 19:10

Kanyonet yayaya çarptı

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Kaza, İznik-Orhangazi kara yolunda İstanbul Kapı mevkiinde meydana geldi. Eşi ile caddenin karşısına geçmek isteyen Yazel Fıçıcıoğlu’na karşı yönden gelmekte olan Lezgin...

Kanyonet yayaya çarptı
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Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Orhangazi kara yolunda İstanbul Kapı mevkiinde meydana geldi. Eşi ile caddenin karşısına geçmek isteyen Yazel Fıçıcıoğlu’na karşı yönden gelmekte olan Lezgin Aka’nın kullandığı 16 H 6725 plakalı kamyonet çarptı. Başı kamyonetin camına çarpan Fıçıcıoğlu yaralandı. Ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alınırken, kamyonet sürücüsü Aka, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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