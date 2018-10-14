ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 10:31

Kapatılan derneğin bodrumunda başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Konya’da iki ay önce kumar oynatıldığı sebebiyle kapatılan derneğin bodrum katında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Kapatılan derneğin bodrumunda başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Konya’da iki ay önce kumar oynatıldığı sebebiyle kapatılan derneğin bodrum katında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ay önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle kapatılan ruhsatsız 4 katlı ruhsatsız dernek binasının bodrum katından gelen kötü kokulardan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerinde gelerek binada inceleme yapan polis, kilitli olan bodrum katının kapısını çilingir yardımıyla açtı. İçeriye giren polis, bodrumda başından vurulmuş halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Polis, 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin yanında bir av tüfeği ve boş kartuşlar buldu. İnceleme yapan polis, bodruma giriş kapasının dışarıdan asma kilitle kilitli olduğunu tespit etti. Toplanan deliller doğrultusunda olayda güçlü cinayet şüphesi bulunan polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık on gün bodrumda kaldığı tahmin edilen ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku