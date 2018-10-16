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16 Ekim 2018 Salı 10:46

Kapı kırdılar köpekle aradılar

Bursa’da narkotik polisi özel harekat polisiyle birlikte zehir tacirlerine şafak baskını düzenledi. Kapıların koçbaşıyla kırıldığı baskında eğitimli köpekler arama yaptı.Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube...

Kapı kırdılar köpekle aradılar
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Bursa’da narkotik polisi özel harekat polisiyle birlikte zehir tacirlerine şafak baskını düzenledi. Kapıların koçbaşıyla kırıldığı baskında eğitimli köpekler arama yaptı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerini yıldırma çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda evlerin kapıları koçbaşı yardımıyla kırıldı.

Operasyon esnasında diğer ekipler de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Operasyona eğitimli narkotik köpeği Galya da katıldı.

Toplamda 7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 kilo 500 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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