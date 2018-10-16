Kapıdan polis girdi, havadan drone takip etti

Konya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi ve drone destekli yapılan operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken operasyon sırasında polis, baskın yapılan evleri de havadan kontrol...

Konya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi ve drone destekli yapılan operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken operasyon sırasında polis, baskın yapılan evleri de havadan kontrol etti.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişileri inceleme doğrultusunda tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında şahısların adresleri belirlendi. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat Polisi ve drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda polis ekipleri baskın yapmadan önce drone havalanarak şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı operasyon boyunca havadan takip etti. 21 adrese yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Aramalar sonunda çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

Yapılan baskınlar sonrası Narkotik köpeği ’Oscar’ da operasyona katılarak evlerde arama gerçekleştirdi. Evlerde yapılan aramalarda 67 parça 119,9 gram eroin, 29 parça 2 kilo 59,6 gram esrar, 859 hap, 2 parça 481 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyle ilgili yakalama çalışması sürüyor.

Öte yandan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işleyen 10 şüphelinin de önceki tarihlerde yürütülen çalışmalarda tutuklandığı, 93 şahsa ise uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.