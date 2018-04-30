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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:08

’Kapkaç baronu’ Fırat Delibaş yakalandı

Uzun süredir firari olarak aranan ve ’kapkaç baronu’ olarak bilinen suç örgütü lideri Fırat Delibaş, İstanbul polisi tarafından Beyoğlu’nda yakalandı.

'Kapkaç baronu' Fırat Delibaş yakalandı
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Uzun süredir firari olarak aranan ve ’kapkaç baronu’ olarak bilinen suç örgütü lideri Fırat Delibaş, İstanbul polisi tarafından Beyoğlu’nda yakalandı.

2000’li yıllarda kapkaç ve gasp olayları ile gündeme gelen ve kurduğu çete ile ün yapan suç örgütü lideri Delibaş, kapkaç ve hırsızlık mallarını evlere depolaması ve sokakları kameralarla izlemesiyle gündeme gelmişti.

Geçen yıl elebaşılığını Delibaş’ın yaptığı suç örgütüne yönelik polis ekipleri operasyon düzenlemiş, yapılan baskında gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, Fırat Delibaş’ı elinden kılpayı kaçırmıştı. Firari olarak aranan Kapkaç baronu Fırat Delibaş, öğle saatlerinde E.Y. adlı adamı ile birlikte Beyoğlu’nda gözaltına alındı.

Yaklaşık 1 yıldır firari olarak aranan Delibaş, beraberinde yakalanan E.Y. ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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