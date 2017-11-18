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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:24

Kapkaç ve yankesicilere şafak operasyonu

Diyarbakır’da çeşitli tarihlerde gasp, kapkaç ve yankesicilik yapan şahıslara yönelik polis ekipleri eş zamanlı şafak baskını düzenledi.

Kapkaç ve yankesicilere şafak operasyonu
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Diyarbakır’da çeşitli tarihlerde gasp, kapkaç ve yankesicilik yapan şahıslara yönelik polis ekipleri eş zamanlı şafak baskını düzenledi.

Diyarbakır polisi gasp, kapkaç ve yankesicilik operasyonu düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara yönelik, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerindeki 16 adrese operasyon düzenledi. Zırhlı araçların katıldığı operasyonda, olaya karıştıkları tespit edilen kişilerin evlerinde aramalar gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında bina sakinlerinin polis ekiplerine yardımı dikkat çekti. Operasyona katılan polis ekiplerinin arama yaptığı ev sahibine verdiklerini rahatsızlıktan dolayı özür dilemesi, ev sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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