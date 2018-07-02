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02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:38

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 18 sanık tutuklandı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu’nda yaşanan eylemlere ilişkin 307 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz 18 sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 18 sanık tutuklandı
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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu’nda yaşanan eylemlere ilişkin 307 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz 18 sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Bugünkü celsede mahkemeye gelen evrakları okuyan heyet, daha sonra duruşma savcısına söz hakkı verdi. Mütalaasını veren savcı, yeni delillerin ortaya çıkması ve ankesörlü telefon soruşturmalarına ilişkin bilgi ve belgeler göz önüne alındığında tutuksuz 19 sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz 18 sanığın tutuklanmasına hükmetti. Duruşmaya yarın devam edilecek.
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