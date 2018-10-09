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09 Ekim 2018 Salı 09:54

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 20’si muvazzaf 49 asker ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 20’si muvazzaf 49 asker ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, 5’i yarbay, 12’si binbaşı, 31’i yüzbaşı, 1’i üsteğmen ve 2’si mahrem imam olmak üzere 51 şüphelinin ismine ulaştı. 20’si aktif görevde olan 51 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen gözaltı işlemleri devam ediyor.
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